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25.08.2021 в 11:11

Илья Прямилов назначен исполнительным креативным директором Publicis Groupe Russia

Он будет развивать креативные бренды группы

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Илья Прямилов. Фото: Publicis Groupe Russia

Publicis Groupe Russia объявила о назначении Ильи Прямилова на должность исполнительного креативного директора (Chief Creative Officer). Вместе с Михаилом Кудашкиным он продолжит развивать креативные бренды группы, рассказали Sostav в Publicis Groupe Russia.

Последние пять лет Прямилов занимал пост креативного директора Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia). На его счету более сотни международных наград, включая четыре Каннских льва, а также звание агентства года на Eurobest и многочисленные статуэтки Effie. Он работает с такими клиентами, как McDonald’s, «Сбер», Audi, PepsiCo. В числе его работ — кампания для «Сбера» с Жоржем Милославским.

Татьяна Маслова, Creative & Production Operations Lead Publicis Groupe Russia:

Лео Бернетт в своей знаменитой речи говорил, что если вы утратите то не дающее покоя чувство, что все сделанное можно сделать еще лучше, тогда уберите мое имя из названия агентства. Становиться лучше и стремиться к звездам — это наше ДНК. Пандемия ускорила многие изменения, и мы понимаем, что сейчас самое время для перемен. Я уверена, что Илья Прямилов задаст нужный и актуальный вектор развития креативного бизнеса, а победы в тендерах, награды и высокие позиции в рейтингах креативности и эффективности продолжат радовать нас своим постоянством.

Илья Прямилов, Chief Creative Officer Publicis Groupe Russia:

В Leo Burnett Moscow, Publicis Russia и Saatchi&Saatchi Russia нам всегда удавалось создавать проекты, которые становились частью культуры, формируя ее. Я искренне верю, что в группе есть все возможности для того, чтобы такие идеи чаще появлялись на свет. Одна из задач, которые я ставлю перед собой, — формирование новых ценностей внутри творческих групп, которые помогут нам по-новому взглянуть на многих наших клиентов и вместе сделать их бренды по-настоящему значимыми для нашего общества.

В июле Юлия Удовенко возглавила новое маркетинговое подразделение Publicis Groupe Russia, которое объединило департамент Audience Insights и департамент внутренних и внешних коммуникаций.

Publicis Groupe Publicis Groupe Russia
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