Publicis Groupe и агентство по работе с видеоблогерами Players стали стратегическими партнерами

Российский офис рекламного холдинга нга Publicis Groupe и агентство по работе с видеоблогерами Players объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве. Новая структура призвана обеспечить клиентов сервисом 360° в области influencer-маркетинга.
В обязанности Players будет входить разработка стратегии, креатива, создание контента, планирование, закупка блогеров на видеоплатформах и стриминговых сервисах, включая тех, которые не подключены к биржам. В свою очередь, Publicis Groupe будет отвечать за оценку эффективности и формирование миксов блогеров на основе данных, максимально автоматизируя доступ к инвентарю для рекламодателей.
Василий Ящук, сооснователь Players:
Наша задача — смотреть на influencer-маркетинг не только с позиции закупки инвентаря, но и выстраивать долгосрочную стратегию бренда, включающую в себя как paid, так и non-paid работу с инфлюенсерами.
Players первыми вышли на территорию стратегического планирования influencer-маркетинга и внедрению этого канала в общую коммуникационную стратегию бренда. Мы давно и успешно работаем с блогерами и селебрити, видим как развивается рынок и какой инвентарь представляет особую ценность для бренда.
Сегодня вместе с коллегами из Publicis Groupe мы собираемся предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, понятный и прозрачный сотрудникам маркетингового отдела: медиа-директору, креатору и пиарщику. Наше партнерство позволяет предлагать новый инвентарь и оттачивать работу с проверенными каналами коммуникации.
Еще одним преимуществом объединения станет интеграция в его работу Prodigious, нового интеллектуального видеопродакшна Publicis Groupe. Это позволит систематизировать работу над созданием контента, анализируя его и правильно распределяя по каналам коммуникации.
Елена Клименко, Chief Transformation & Innovation Officer, Head of Digital Publicis Groupe Russia:
С инфлюенсерами работают многие. Как построить работу максимально эффективно и прозрачно — вопрос, который остается открытым. И мы проделали большую работу, прежде чем иметь возможность заявить о том, что коммуникационная группа Publicis Groupe предоставляет полный спектр услуг в области influencer-маркетинга.
Новым направлением с большим потенциалом станет возможность рекламных интеграций в музыкальные клипы российских и зарубежных исполнителей, с лейблами которых в этом году агентством Players были заключены эксклюзивные контракты, а также создания коммерческих музыкальных продуктов с нуля.