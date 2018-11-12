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Publicis Groupe и агентство по работе с видеоблогерами Players стали стратегическими партнерами

12.11.2018 в 15:05

В обязанности Players будет входить разработка стратегии, креатива, создание контента, планирование и закупка блогеров

Depositphotos

Российский офис рекламного холдинга нга Publicis Groupe и агентство по работе с видеоблогерами Players объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве. Новая структура призвана обеспечить клиентов сервисом 360° в области influencer-маркетинга.

В обязанности Players будет входить разработка стратегии, креатива, создание контента, планирование, закупка блогеров на видеоплатформах и стриминговых сервисах, включая тех, которые не подключены к биржам. В свою очередь, Publicis Groupe будет отвечать за оценку эффективности и формирование миксов блогеров на основе данных, максимально автоматизируя доступ к инвентарю для рекламодателей.

Василий Ящук, сооснователь Players:

Наша задача — смотреть на influencer-маркетинг не только с позиции закупки инвентаря, но и выстраивать долгосрочную стратегию бренда, включающую в себя как paid, так и non-paid работу с инфлюенсерами.

Players первыми вышли на территорию стратегического планирования influencer-маркетинга и внедрению этого канала в общую коммуникационную стратегию бренда. Мы давно и успешно работаем с блогерами и селебрити, видим как развивается рынок и какой инвентарь представляет особую ценность для бренда.

Сегодня вместе с коллегами из Publicis Groupe мы собираемся предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, понятный и прозрачный сотрудникам маркетингового отдела: медиа-директору, креатору и пиарщику. Наше партнерство позволяет предлагать новый инвентарь и оттачивать работу с проверенными каналами коммуникации.

Еще одним преимуществом объединения станет интеграция в его работу Prodigious, нового интеллектуального видеопродакшна Publicis Groupe. Это позволит систематизировать работу над созданием контента, анализируя его и правильно распределяя по каналам коммуникации.

Елена Клименко, Chief Transformation & Innovation Officer, Head of Digital Publicis Groupe Russia:

С инфлюенсерами работают многие. Как построить работу максимально эффективно и прозрачно — вопрос, который остается открытым. И мы проделали большую работу, прежде чем иметь возможность заявить о том, что коммуникационная группа Publicis Groupe предоставляет полный спектр услуг в области influencer-маркетинга.

Новым направлением с большим потенциалом станет возможность рекламных интеграций в музыкальные клипы российских и зарубежных исполнителей, с лейблами которых в этом году агентством Players были заключены эксклюзивные контракты, а также создания коммерческих музыкальных продуктов с нуля.

Василий Ящук, сооснователь Players:

Теперь вместе с Publicis мы предлагаем рынку инновационный продукт CLIPS, собирающий весь музыкальный инвентарь и усиливающий его технологией медийного распространения.

Publicis Groupe Players influencer-маркетинг
Интернет-маркетинг
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