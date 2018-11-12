Publicis Groupe и агентство по работе с видеоблогерами Players стали стратегическими партнерами

Василий Ящук, сооснователь Players:

Наша задача — смотреть на influencer-маркетинг не только с позиции закупки инвентаря, но и выстраивать долгосрочную стратегию бренда, включающую в себя как paid, так и non-paid работу с инфлюенсерами.

Players первыми вышли на территорию стратегического планирования influencer-маркетинга и внедрению этого канала в общую коммуникационную стратегию бренда. Мы давно и успешно работаем с блогерами и селебрити, видим как развивается рынок и какой инвентарь представляет особую ценность для бренда.

Сегодня вместе с коллегами из Publicis Groupe мы собираемся предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, понятный и прозрачный сотрудникам маркетингового отдела: медиа-директору, креатору и пиарщику. Наше партнерство позволяет предлагать новый инвентарь и оттачивать работу с проверенными каналами коммуникации.