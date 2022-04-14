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18+
14.04.2022 в 13:50

Publicis Groupe заработала €2,8 млрд за первый квартал 2022 года

Убыток группы от ухода из России составил €87 млн

Французская медиагруппа Publicis Groupe опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2022 года. Чистая выручка на всех рынках компании составила €2,8 млрд, что на 17,1% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Глобальный органический рост (без приобретений, продаж активов и колебаний курсов валют) составил 10,5% год к году по сравнению с 2,8% за аналогичный период прошлого года. В США этот показатель достиг 8%, в Европе — 14,9%, в Азии — 14,4%.

Распределение чистой выручки по секторам. Фото: Publicis Groupe

По словам председателя и генерального директора Publicis Groupe Артура Садуна, все регионы показали хорошие результаты. Органический рост в США подтверждает сохраняющуюся положительную динамику в регионе, в основе которой — хорошие показатели маркетингового агентства Epsilon.

Уверенному восстановлению Европы способствовали Франция и Великобритания, отметил Садун. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай вновь показывает двузначный рост.

Результаты группы превзошли прогноз на начало 2022 года, сейчас органический рост находится на верхней границе диапазона от 4 до 5%, говорится в отчёте.

Такой старт должен был привести к повышению прогноза органического роста в текущем году, однако общая ситуация в мире, развитие конфликта в Украине и последствия инфляции создают слишком большую неопределенность, поэтому на данном этапе этого делать не будут, отметили в группе.

Согласно данным Publicis Groupe, на конец марта чистый долг медиагруппы составил €718 млн по сравнению с €76 млн по итогам 2021 года, что в отчёте объясняется «сезонностью деятельности». Чистый долг на конец марта 2021 года составлял €1,9 млн.

15 марта Publicis объявила о своём уходе из России, передав контроль над всеми операциями Publicis Groupe Russia Сергею Коптеву.

Группа прекратила свой бизнес и инвестиции в России — финансовая отчётность за первый квартал включает соответствующий убыток в размере €87 млн.

Со второго квартала 2022 года контроль над всеми операциями группы в России перешёл локальному менеджменту под руководством Сергея Коптева, пояснили в пресс-службе локализованной группы. «Все агентства группы продолжают свою работу в России», — подчеркнули в компании.

Выручка Publicis Groupe за 2021 год превысила €11,7 млрд. Органический рост по итогам года составил 10%, а по итогам квартала — 9,3%, превысив прогнозы.

Publicis Groupe Финансовый отчет
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