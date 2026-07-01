Пространство Futurione Emotions запускает гастроужины «Люмен: свет и материя»

С 9 июля в петербургском фиджитал арт-пространстве Futurione Emotions в ТРК «ПИК» начнут регулярно проходить гастроужины «Люмен: свет и материя». Гостей ждет трехчасовое гастрономическое путешествие по восьми мультимедийным залам, где свет, звук, цифровое искусство и авторская кухня становятся частью единого сценария. Специально для проекта, бренд-шеф ресторана Leth Денис Назаров создал сет из 15 блюд, вдохновленных идеями исследования, метаморфоз и взаимодействия человека с окружающим миром.

Иван Швайков, основатель фиджитал арт-пространства Futurione «Мы впервые запускаем гастроужины с авторским меню в пространстве Futurione Emotions. Они отличаются от классических ужинов и выставочных перформансов своей уникальной арт-формой и смыслами. Это иммерсивное гастропутешествие по нашей фиджитал-экспозиции. В каждом зале блюда становятся продолжением среды, а вкусы изумляют. Это высокое гастрономическое искусство, которое поддерживает философию Futurione Emotions по объединению физической и цифровой реальности. Новый формат впечатлит самую широкую аудиторию — и жителей Петербурга, и туристов».

Название ужина «Люмен: свет и материя» подчеркивает особую роль светового потока и внутреннего свечения в новом гастрономическом опыте. В рамках трехчасовой программы гости перемещаются по восьми мультимедийным залам, где каждый этап меняет ощущение вечера. Свет, звук, цифровое искусство и еда работают как единый сценарий: часть ужина проходит в движении, часть — в посадке.

Меню создано специально для Futurione Emotions бренд-шефом ресторана Leth Денисом Назаровым. В программе — 15 авторских блюд, выстроенных не только по логике вкуса, но и состояний: от первого тихого касания до момента, когда привычные вкусы начинают звучать иначе. Гастрономическое путешествие состоит из четырех смысловых блоков: «Окружающий мир», «Исследование», «Аграрность» и «Метаморфозы». Каждый из них включает уникальные блюда сенсорной кухни, которые по-новому представляют вкусы ягод, фруктов, морепродуктов, мяса, сыра и десертов. Необычные формы блюд, оригинальная подача, текстуры, свет и атмосфера каждого зала становятся частью гастрономического опыта.

Денис Назаров, бренд-шеф ресторана Leth «Мне важно, чтобы каждое блюдо не только передавало вкус, но и рассказывало свою историю, вызывало эмоции, которые можно ощутить не только через язык, но и через глаза, нос и даже атмосферу вокруг. И такое вдохновляющее пространство, как Futurione Emotions, идеально для этого подходит. Здесь каждый зал особенный — он пробуждает чувства. А свет в этой истории становится не эффектом, а самостоятельной материей — живой субстанцией, проходящей через все пространство и связывающей между собой человека, архитектуру, цифровые визуалы и гастрономию».

Гастроужины «Люмен: свет и материя» будут проходить в Futurione Emotions на постоянной основе. Ближайшие мероприятия состоятся 9 и 23 июля в 19:00. Входной билет включает гастрономический ужин с посещением пространства Futurione Emotions и сетом из 15 авторских блюд.

В стоимость билета (7 500 руб. / персона) входит:

3 часа иммерсивного гастроужина;

15 авторских блюд;

8 тематических залов Futurione Emotions;

смена локаций и атмосферы на протяжении всего вечера;

свет, звук и цифровое искусство как часть сценария;

авторская кухня шефа Дениса Назарова.

Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 18+

Futurione Emotions — первое в Петербурге фиджитал арт-пространство, объединившее физические объекты с цифровыми технологиями в целях развития искусства будущего. Пространство от создателей популярной московской фиджитал-площадки открылось 10 ноября 2025 года на 5-м этаже ТРК «ПИК». Futurione Emotions — это место площадью около 2 тыс. кв. м., со своим выходом на открытую террасу с панорамным видом на город. Экспозиция включает восемь мультимедийных залов: «Волшебный сад», «Сфера», «Гуманоид», «Восторг», «Поток эмоций», «Бесконечность», «Эмоции звука» и «Тайная». Здесь размещены более 1 млн оптоволоконных нитей и 120 тыс. светодиодов. Futurione Emotions работает как постоянно действующий арт-музей и креативный хаб, где регулярно проходят мероприятия: выставки, концерты, конференции, гастроужины, занятия йогой и другие события. FUTURIONE Emotions - интерактивное арт-пространство в Санкт-Петербурге