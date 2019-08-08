На кону 2,2 млрд: «Промсвязьбанк» ищет подрядчика для распространения рекламы

«Промсвязьбанк» объявил тендер на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов в электронных и печатных СМИ, а также на рекламных конструкциях OOH. Документация конкурса опубликована на портале госзакупок. Минимальная цена закупки составляет 2,2 млрд рублей, продолжительность сотрудничества — полтора года.

Прием заявок на конкурс продлится до 23 августа 2019 года. Итоги конкурса будут подведены к 12 сентября 2019 года. Тендер «Промсвязьбанка» в рамках договора допускает сотрудничество с несколькими подрядчиками.

В обязанности победителей конкурса войдут размещение рекламы банка, стратегическое и инструментальное медиапланирование кампаний, курирование спонсорских проектов и подбор распространителей рекламы.



