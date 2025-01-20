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20.01.2025 в 06:50

Производство вина в России увеличилось на 20%

Доля российских тихих вин составляет более четверти от общего ассортимента

В 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров (дал). В торговых сетях доля российской продукции составляет более 25% от общего предложения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

В 2023 году наблюдалось отрицательная статистика — по данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск тихих вин в стране сократился на 8,3% год к году, до 29,99 млн дал.

В 2024 году ситуация в сегменте тихих вин кардинально поменялась в пользу российских компаний. Эксперты связывают рост с введением высоких пошлин на импорт продукции из «недружественных» стран, что привело к ее подорожанию.

Так, с 2023 года ввозные пошлины на вина из недружественных стран выросли с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Изначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, но затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа кабмин увеличил пошлины до 25%, но не менее $2 за литр.

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли, в сетях доля российских тихих вин сейчас составляет более четверти от общего предложения. За прошлый год количество марок вин локального производства выросло в среднем на 6%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия планирует произвести более 200 млн литров игристых вин, обновив рекорд прошлого года. Тогда объем производства превысил 170 млн литров.

Вино
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