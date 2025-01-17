Россия нарастит производство игристых вин в 2025 году

В 2025 году Россия планирует произвести более 200 млн литров игристых вин, обновив рекорд прошлого года. Тогда объем производства превысил 170 млн литров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

В организации ожидают, что рост будет во всех сегментах производства игристых вин, включая выдержанные классическим методом. Перераспределение объемов винограда в пользу игристого вина приведет к замедлению роста производства тихого вина, добавили в Роскачестве.

«Мы ожидаем, что в наступившем году объем производства игристых вин в России впервые в современной истории преодолеет планку в 200 млн литров», — отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

Одновременно с этим цены, по данным «РИА Новости», цены на импортные вина в России вырастут на 10−15% в феврале-марте 2025 года. Причины — новые пошлины, изменение курса валют и рост расходов компаний. Некоторые крупные импортеры, в их числе компания Fort, уже уведомили партнеров о повышении цен.

Напомним, что с 2023 года правительство России значительно увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Изначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, но затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа кабмин увеличил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.