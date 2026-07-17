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17.07.2026 в 09:00

Производство одежды и обуви в России выросло на четверть

Выпуск легкой промышленности в 2025 году увеличился на 25,3% и составил 1,1 трлн рублей

Российская легкая промышленность по итогам 2025 года увеличила объем производства на 25,3% — до 1,128 трлн рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов.

По его словам, текстильное производство выросло примерно на 22,5%, а швейная отрасль стала одним из главных драйверов рынка, увеличив выпуск более чем на треть. В Минпромторге отмечают, что отрасль превзошла показатели предыдущего года.

Куликов подчеркнул, что легкая промышленность сохраняет устойчивые темпы развития: на протяжении последних пяти лет производство в среднем растет примерно на 20% ежегодно.

Вместе с этим в министерстве считают, что потребительский сегмент по-прежнему испытывает сильную конкуренцию со стороны импортной продукции, в том числе ввезенной по серым схемам.

Ведомство намерено сосредоточиться на выравнивании условий работы на рынке и усилении защиты российских производителей от недобросовестной конкуренции.

Россия Одежда Обувь
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