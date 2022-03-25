Производители просят разрешить упаковку с логотипами запрещенных в РФ соцсетей

Производители продуктов питания просят Генпрокуратуру разрешить им использовать упаковку, на которой изображены логотипы и ссылки на Facebook и Instagram (обе соцсети и владеющая ими Meta признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены). Изъятие товара с такими логотипами из обращения и замена упаковки грозит проблемой с поставками, пишет «Коммерсант».

Как отмечается в обращении «Руспродсоюза» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.), в зоне риска оказались многочисленные категории продуктов питания, в том числе относящиеся к социально значимым товарам первой необходимости. Заклеивание логотипов или замена упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, что грозит перебоями с отгрузками и потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат. А это в текущих условиях «недопустимо», указали в обращении.

Исполнительный директор «Русбренда» (включает PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) Алексей Поповичев отмечает, что у компаний нет однозначного понимания, как сегодня можно действовать в рамках закона. Опасения разделяют и в торговых сетях. Так, Fix Price уже направила своим поставщикам письмо с просьбой «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook и Instagram из-за признания Meta экстремисткой организацией в РФ.

Юристы отмечают, что решение вопроса о нарушении закона из-за наличии на упаковке логотипов социальных сетей, входящих в Meta, остается на усмотрение правоохранительных органов и суда. А те могут руководствоваться «формально-догматическим подходом» к интерпретации административного закона.

Ранее общественники и депутаты Госдумы попросили привлечь к административной и уголовной ответственности Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo, заявивших о завышении цен в России. Таким образом компании провоцируют ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции.