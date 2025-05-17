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17.05.2025 в 10:34

Производители просят отсрочить маркировку смартфонов и ноутбуков

Компании опасаются сбоев в поставках из-за преждевременного введения системы «Честный знак»

Российские производители и импортеры электроники призвали власти перенести сроки обязательной маркировки смартфонов и ноутбуков. Изначально предполагалось, что с 1 декабря 2025 года подобные устройства должны получать цифровую маркировку в системе «Честный знак», однако участники рынка настаивают на переносе старта до 1 марта 2026 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), адресованное замминистру Минпромторга Василию Шпаку.

Как поясняют компании, введение новых требований уже в 2025 году создает риски логистических сбоев, а также может повлиять на цену и доступность продукции. Учитывая масштаб цепочек поставок и необходимое время на техническую адаптацию, участники отрасли считают трехмесячную отсрочку разумным компромиссом.

«Переход к маркировке — это не просто изменение этикетки. Это перестройка всей логистики, взаимодействия с производителями, IT-интеграция и перерасчет финансовой модели», — прокомментировал источник в одной из крупных дистрибуционных компаний.

В Минпромторге подтвердили, что получили обращение от отрасли. Ведомство уточнило, что обсуждение с бизнес-сообществом продолжается, и решение будет принято с учетом интересов всех сторон.

По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в России ежегодно продается более 30 млн смартфонов и ноутбуков. Потенциальный сбой в поставках может отразиться не только на бизнесе, но и на потребителях, особенно в сезон пикового спроса. Введение маркировки электроники обсуждается с 2023 года и является частью кампании по цифровому контролю товарооборота в России.

Маркировка
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