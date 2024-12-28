Рекламный рынок в 2024: AI, сделки и эра click-out

Елена Леонова, CEO Progression Group :

Как руководитель бизнеса, в качестве главного события 2024 года, которое, несомненно, повлияет и на следующий год, я выделю шоковый рост ключевой ставки. Есть ощущение, что рынок не хочет отпускать благоприятные реалии, когда ставка была минимальной, а агентства могли самостоятельно финансировать свои проекты.

На сегодняшний день ставка значительно выросла, а старые привычки сохранились: некоторые клиенты все еще ожидают, что их будут финансировать партнеры. Для игроков, у которых есть большой кредитный потенциал, это хорошая возможность для роста. А вот остальные компании рискуют потерять свои позиции или даже бизнес. На мой взгляд, клиентам стоить пересмотреть свои подходы к работе и адаптироваться под новые условия — в таком случае, я верю, мы все сможем продолжить развиваться, масштабироваться и делать всё больше классных проектов.