«Профи.ру» открыл бизнесу возможность размещения рекламы

Маркетплейс услуг «Профи.ру» открыл для бизнеса возможность размещения рекламы. Новый функционал позволит компаниям обращаться к аудитории клиентов и специалистов сервиса по всей стране. Об этом Sostav сообщили в компании.

Рекламодатели смогут использовать нативные форматы внутри пользовательского опыта: сторис, баннеры, push-уведомления, email-рассылки и специальные рекламные блоки на страницах сервиса. Дополнительно предусмотрены комплексные спецпроекты, форматы которых будут подбираться с учетом целей бренда и сценариев поведения пользователей.

Алексей Раевский, директор по маркетингу «Профи.ру»: Мы замечаем нехватку качественного рекламного инвентаря. При этом рост цен на размещения вытесняет средние бизнесы из классических медиа, приходится искать альтернативы. С другой стороны, крупные маркетплейсы и интернет-площадки уже стали новым каналом — ретейл-медиа, которым пользуется значительная доля рекламодателей. Мы открыли на «Профи.ру» возможность размещать предложения бизнесов, которые заинтересуют нашу аудиторию — как клиентов, так и специалистов.

В компании уточнили, что размещение рекламы доступно среднему и крупному бизнесу, включая как региональные компании, так и федеральные бренды. Заявки будут проходить внутреннюю модерацию, чтобы сохранить «релевантность и качество» рекламных сообщений для пользователей платформы.

По словам директора по продукту «Профи.ру» Елизаветы Семяновской, внедрение рекламы не повлияет на привычный пользовательский опыт.