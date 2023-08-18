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18+
18.08.2023 в 16:44

Эффект от внедрения ИИ-технологий компаниями в России составит 400 млрд рублей в 2023 году

К 2025 году экономический эффект может достигнуть 1 трлн рублей 

Проект обновлённой стратегии о национальном развитии искусственного интеллекта (ИИ) представят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в сентябре 2023 года. В ноябре текщего года планируется получить одобрение президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в на форуме «Армия-2023», передаёт ТАСС.

Прошлая версия стратегии, одобренная президентом, призвана обеспечить «ускоренное развитие ИИ, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в этой сфере». В ноябре 2022-го президент поручил подготовить обновлённую стратегию развития ИИ.

По словам Чернышенко, экономический эффект для компаний от снижения операционных расходов с использованием технологий ИИ по итогам 2023 года составит 400 млрд руб., а к 2025 году достигнет 1 трлн руб.

«По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет снижения с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 млрд рублей. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка», — сказал он.

Чернышенко добавил, в 2022 году общий объём рынка ИИ в России составил 650 млрд руб., ежегодный прирост достигает 20%.

Владимир Путин ИИ Михаил Мишустин ИИ-технологии
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