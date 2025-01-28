Проект по регулированию интернет-агрегаторов представят кабмину в феврале

Пакет законопроектов «О платформенной экономике» планируется представить в правительство России в феврале 2025 года. В документе, разработанном Минэкономразвития совместно с другими ведомствами, предусмотрено комплексное регулирование интернет-торговли и цифровых платформ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо заместителя министра цифрового развития Сергея Кучушева, направленное зампреду Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артему Шейкину на решение секции по распространению российских цифровых продуктов и платформ.

Законопроект вводит понятие «цифровая платформа» и направлен на регулирование работы агрегаторов информации о товарах, услугах и работах.

«Цифровая платформа — информационная система и (или) сайт в информационно-телекоммуникационной сети интернет, и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг», — сказано в письме.

Как отметил Сергей Кучушев, при разработке терминов необходимо избежать их дублирования и смешения. Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что новое регулирование позволит бороться с манипулятивными алгоритмами и недостоверной информацией, а также создаст условия для лидерства российских платформ на рынке.