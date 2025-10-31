Интеграция бренда Estima в проект «Переделка.ТВ»

Участие в телевизионных интерьерных шоу открывает широкие перспективы как для дизайнеров, так и для производителей отделочных материалов. Такие программы становятся платформой для демонстрации творческих возможностей, повышения узнаваемости и привлечения новых клиентов. Компания Estima, совместно с профессиональными дизайнерами проекта «Переделка.ТВ» рассказали Sostav, как создаются интерьерные решения, подчеркивающие продукт.

Зачем это дизайнеру?

Телевизионные проекты открывают перед дизайнерами особые возможности — профессиональные и творческие. Что именно они дают участникам?

Узнаваемость: «участие в шоу увеличивает видимость и помогает закрепить авторский почерк»;

Эксперименты: «шоу — безопасная площадка для смелых решений, которые в обычных заказах трудно реализовать»;

Эксперименты: «шоу — безопасная площадка для смелых решений, которые в обычных заказах трудно реализовать»; Клиенты и контакты: «после эфира растёт поток запросов и новые сделки»;

Навык презентации: «опыт работы перед камерой повышает профессиональную экспертизу дизайнера».

Почему производители участвуют в тв-проектах

Для производителей участие — шанс показать материал в нестандартных применениях: создать дизайнерское панно, облицевать камин или ступени, оформить откосы и столешницу — то есть показать, как продукт работает в реальном интерьере.

При этом партнерство с дизайнером работает сразу в двух направлениях: с одной стороны, бренд получает органичное медийное отражение в прямом эфире и публикациях, с другой — продукт становится частью креативного замысла, а не рекламной вставкой.

На этом этапе зарождаются устойчивые связи: дизайнер, убедившись в надежности материала, применяет его в последующих проектах, а производитель получает партнера, доверяющего бренду и готового делиться его ценностью.

Доказательства эффективности: участие в проектах «Переделка.ТВ»

В современном дизайне важно не только, как материал выглядит, но и как он работает в интерьере — грамотный подбор решений позволяет раскрыть весь потенциал проекта. Например, дизайнер Дарья Боброва использовала керамогранит Estima в программе «Дачный ответ», демонстрируя, как материал раскрывает фактуру и взаимодействует со светом, органично вписываясь в авторскую концепцию интерьера.

Дарья Боброва, руководитель и основатель проектной компании Bobrova Pavlova: Вообще, каждую программу хочется показать что-то новое и предложить зрителям интересные интерьерные решения. Для нас было особенно важно, чтобы помимо красивого шоу, героям действительно понравилось жить в этих интерьерах.

Этот кейс наглядно показал, как грамотное сотрудничество помогает создавать выразительные пространства, укрепляя репутацию бренда среди профессионалов.

В качестве еще одного примера можно отметить совместное участие с дизайнером Юрием Волковым, постоянным автором проектов «Переделка.ТВ». «Для меня участие в телевизионных проектах, таких как «Дачный ответ» и «Квартирный вопрос», — это всегда эксперимент. Здесь можно реализовать идеи, на которые клиенты в обычной практике не всегда соглашаются. На съемках я пробую то, что редко удается воплотить в заказных проектах: керамогранит на стенах в гостиной, оклеенные обоями двери, нестандартные сценарии света или планировочные решения», — отмечает Юрий. Для него это также возможность получить новый опыт взаимодействия с камерой, ведущими, героями и зрителями, а после эфиров — привлечение новых клиентов.

Результат: перспектива долгосрочного сотрудничества

Екатерина Елизарова, директор департамента маркетинга Estima: В проектах «Переделка.ТВ» мы выстраиваем партнерские отношения с дизайнерами, предоставляя им полную творческую свободу для реализации смелых идей с помощью нашего керамогранита. В ответ мы получаем не просто рекламу, а органичную интеграцию в живой кейс, которая наглядно демонстрирует возможности материала миллионам зрителей.

«Суммарная аудитория телепроекта более 8 миллионов человек за эфир, а ежемесячный охват сайта peredelka.tv — более 500 тысяч пользователей. Дополнительное внимание обеспечивают публикации самих дизайнеров в своих соцсетях. Это инвестиция в долгосрочную лояльность: дизайнер, убедившись в качестве, становится нашим постоянным партнером», — отмечает Екатерина Елизарова.

Вывод: участие в телевизионных проектах становится первым звеном цепочки «вовлеченность → признание → лояльность». Дизайнер получает опыт и известность, а бренд — долгосрочного партнера и демонстрацию своей продукции.

Телепередача «Переделка.ТВ» послужила эффективной площадкой для продвижения брендов строительных материалов. Участие в проекте дает дизайнерам ряд преимуществ: повышение узнаваемости, возможность воплощать смелые эксперименты, расширение клиентской базы и развитие презентационных навыков. Производители получают уникальную возможность продемонстрировать продукцию в реальных условиях дизайна, привлекая новую аудиторию. Общий итог участия в ТВ-проектах: укрепление связей между производителями и профессионалами индустрии, формирование долгосрочной лояльности и популяризация инновационных решений в области дизайна интерьеров.