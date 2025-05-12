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18+
12.05.2025 в 17:10

Кабмин не поддержал запрет на продажу алкоголя рядом с организациями допобразования

Правительство отклонило инициативу депутатов Удмуртии о введении ограничений для заведений общественного питания

Правительство России не поддержало законопроект, который предусматривает запрет на продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных вблизи организаций, осуществляющих молодежную политику. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает РИА Новости.

В документе сказано, что «в представленной редакции» правительство не поддерживает законопроект. Причины такого решения не уточняются.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Государственного совета Удмуртской Республики. Авторы предлагали ограничить продажу алкоголя в точках общепита, находящихся рядом с объектами недвижимости, используемыми организациями дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также структурами, осуществляющими молодежную политику.

Правительство кабмин
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