Продуктовые автоматы в офисах остались без клиентов

Массовый переход офисных сотрудников на удаленную работу вынудил операторов киосков с готовой едой сокращать бизнес. Часть игроков полностью остановили обслуживание точек, другие — урезают ассортимент, выяснил «Коммерсант».

Развивающая киоски самообслуживания Self группа Uvenco приостановит со следующей недели поставку блюд со сроком хранения менее 12 дней. Так, как минимум до 1 апреля киоски остались без кулинарии — салатов и всего, что связано с рыбой и морепродуктами. При условии полного прекращения работы сети в столице в группе ожидают потери 20 млн руб. выручки за каждые две недели.

DC Daily также прекратит работу на одну-две недели. Об этом компания уже предупредила администрацию бизнес-центров, где работают автоматы. В холдинге Ginza Project, который развивает автоматы с едой Ginza Go, сказали, что не работает треть киосков. Онлайн-сервис Catery, специализирующийся на доставке еды в офисы и на мероприятия, фиксирует снижение заказов с 10 марта, однако на фоне снижения доставки в офисы у компании втрое выросло количество заказов на дом.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров видит единственный выход из ситуации в переходе на продажу товаров длительного хранения. Эксперт уверен, что приостановить работу вендинговых сервисов придется как минимум до середины апреля.

По данным опроса Mail.ru, 63% работников российских компаний предпочитают домашние обеды и приносят еду с собой. В кафе около работы несколько раз в неделю едят 28% опрошенных, каждый пятый ест в столовой офиса. 18% респондентов сказали, что в их офисах есть бесплатная еда — обеды, печенье, крекеры и иногда — фрукты.