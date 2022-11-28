Продажи журналов на маркетплейсах выросли на 120%

Продажи журналов на маркетплейсах в январе — октябре 2022 года выросли на 80−120% относительно аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными стали издания для шитья, а также автомобильные и детские журналы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные маркеплейсов.

На Wildberries самыми продаваемыми были Burda, YaSew и детские издания по мотивам популярных мультфильмов и видеоигр, уточнил представитель маркетплейса. На Ozon наибольшим спросом пользовались журналы ИД «Бурда», проекта Seasons и автомобильного издания «За рулем». Представитель Ozon отметил, что онлайн-площадка заключает контракты с издательствами на эксклюзив среди маркетплейсов по дистрибуции отдельных наименований.

Рост продаж журналов через маркетплейсы подтвердили и в издательствах. Так, у «ИМ медиа» («Сабрина», Verena и Anna) за указанный период они увеличились в два раза. У Shkulev Media Holding («Антенна-Телесемь», Psychologies, «Вокруг света», Marie Claire) прирост составил 13%. Продажи октябрьского номера «За рулем» выросли в три раза, говорит его гендиректор Алексей Васин.

Сейчас доля маркетплейсов в общей структуре дистрибуции опрошенных издательств не превышает 7%. Однако издатели уверены, что в дальнейшем рост продаж через эти площадки продолжится, так как направление электронной коммерции в целом показывает высокие обороты. Через 2−4 года этот канал распространения может составить до 12% в структуре их дистрибуции, однако полностью заменить традиционные каналы маркетплейсы не смогут.

Ранее в АКАР подсчитали, что рынок печатных СМИ сократился на 13%. Особенно просела категория «ежемесячные журналы». Аудитория журналов при этом выросла на 6%.