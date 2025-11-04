Продажи умной техники с ИИ-функциями почти удвоились в 2025 году

Продажи бытовой техники с функциями искусственного интеллекта в России показывают стремительный рост. По данным ретейлеров, в среднем спрос на такие устройства увеличился на 85% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на ключевых участников потребительского рынка.

Сеть магазинов умной техники «Всесмарт» отметила, что за девять месяцев 2025 года продажи умных телевизоров выросли на 183%, а встраиваемой кухонной техники — на 147%. В сети restore: зафиксировали общий рост продаж техники с ИИ-функциями на 40% в штуках.

Наибольшим спросом пользуются телевизоры, роботизированная бытовая техника и кухонные устройства, способные подстраиваться под привычки пользователей и автоматически корректировать работу. В среднем ретейлеры отмечают, что доля таких устройств в ассортименте steadily растет и становится ключевым драйвером категории «умного дома».

Эксперты считают, что тренд на умную технику отражает сдвиг в потребительских привычках. Люди все чаще выбирают устройства, которые «понимают» их потребности и экономят время, даже если реальное присутствие искусственного интеллекта в них остается маркетинговым вопросом.

Конкуренция между брендами смещается от борьбы за мощность и дизайн к способности убедительно демонстрировать «ум» своих устройств.