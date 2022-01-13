Ритейлеры отметили четырёхкратный рост продаж складных смартфонов с гибким экраном

Продажи складных смартфонов с гибким экраном в РФ в 2021 году выросли в четыре раза в штучном выражении, однако их общая доля рынка до сих пор не превышает 1%. Пока в сегменте представлено только три бренда, лидером остается Samsung, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ритейлеров.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что средняя цена на складные смартфоны за год снизилась на 25%, до 120 тыс. руб. Их продажи у ритейлера увеличились вчетверо. В «Связном» приводят схожие оценки: по итогам 51 недели на рынке продано 51,2 тыс. смартфонов с гибким экраном на 6,2 млрд руб., что вчетверо превышает показатели прошлого года в штуках и втрое в деньгах.

Складные смартфоны появились в РФ в октябре 2019 года. Сейчас официально в стране представлены устройства трех брендов: две линейки разных поколений Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip от Samsung (на бренд пришлось более 90% продаж в сегменте), Mate XS от Huawei и Razr от Motorola. В Samsung согласны с оценкой рынка и планируют увеличивать поставки складных смартфонов в Россию.

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, складные устройства заняли 0,7% рынка в штучном выражении и 2,5−3% в денежном. Потребителям надоел устоявшийся формат смартфонов, они хотят попробовать что-то новое, отметил эксперт.

Однако участники рынка сомневаются, что в будущем устройства ждёт дальнейший радикальный взлет продаж, до тех пор, пока производители не найдут способ принципиально удешевить производство гибких экранов и цены не снизятся вдвое. А это произойдет, только если производители найдут дешёвый материал, который сможет сгибаться, не теряя прочности и прозрачности.

В целом рынок смартфонов, по оценке МТС, в 2021 году в денежном выражении увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%. Россияне всё больше стали отдавать предпочтение устройствам с увеличенным размером памяти. Также отчетливым трендом уходящего года стал переход на более крупные и тяжелые девайсы.