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02.09.2021 в 08:55

Продажи печатной периодики на маркетплейсах стремительно растут

Издатели считают новый канал распространения перспективным

Издатели печатной прессы осваивают новый канал продаж. Они предлагают подписку через маркетплейсы, в частности, Ozon и Wildberries, полагая, что в перспективе онлайн-канал сможет обеспечивать значительную долю их выручки, сообщает «Коммерсант».

Продажи периодических печатных изданий на Wildberries в первом полугодии выросли на 1111% относительно прошлого года. Площадка предлагает периодику c 2017 года, однако толчком для роста продаж стала пандемия, когда к детским изданиям добавились глянцевые журналы. В 2021 году на платформе продолжили выходить новые издатели: National Geographic и «Вокруг света». Самыми востребованными на Wildberries в первом полугодии стали журналы с выкройками для шитья, детские и женские издания.

В Ozon рост продаж составил 5200% год к году, что связано с низкой базой прошлого года. В компании отметили, что в 2021 году сохранился «стабильный рост от месяца к месяцу», например, в августе штучные продажи периодики на платформе выросли на 41% относительно июня. На Ozon в топе популярности журналы Ya Sew, Seasons of Life, Elle Decoration.

Пока онлайн занимает незначительную часть от выручки издателей, не более 10% от общих продаж печатных СМИ. Однако это уже существенно для тематических и детских журналов. Так в ИД «Лев» (издает детские книги и журналы) отмечают, что продажи на Wildberries «растут каждый месяц», а выручка от онлайна сопоставима с подпиской.

На фоне сокращения подписки и закрытия киосков новый канал может стать хорошей альтернативой, полагают эксперты. Напомним, за прошлый год количество газетных киосков в России снизилось на 11%, что стало самым большим падением за последние пять лет. Кроме того, распространение на маркетплейсах позволит привлечь новую аудиторию, для которой журнал может стать спонтанной покупкой.

Печатная продукция издатели прессы
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