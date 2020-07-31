Российская пресса теряет подписчиков

Подписка на печатную прессу на второе полугодие упала почти на 10%. Это довольно резкое сокращение, хотя тенденция продолжается уже много лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет «Роспечати».

Плотность подписки на печатные СМИ в России (число оформленных подписок на 1 тыс. человек) на второе полугодие 2020 года снизилась с 72 в двух предыдущих полугодичных кампаниях до 65. Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Александр Оськин связывает сокращение подписки с падением доходов населения и ростом цен на нее.

Доходы издателей от распространения по подписке в 2019 году составили 16 млрд руб., или 18,5% их выручки. Некоторым удается избежать значительного падения этих доходов за счет роста цен — к примеру, выручка Bauer Media Group от подписки снизилась в первом полугодии 2020 года «на единицы процентов», рассказал гендиректор компании. Доходы ИД «Аргументы и факты» от подписки в первом полугодии упали примерно на 15%, говорит его гендиректор Руслан Новиков. Хотя сам ИД не поднимал цен при последнем повышении почтовых тарифов, для подписчика повышение все равно составило 5%, что не могло не сказаться на динамике.

Руслан Новиков: Чтобы избежать падения доходов, нужно повышать цены пропорционально снижению тиража. Подобные темпы удорожания невозможно выдерживать ни при каких условиях — доходы населения если и растут, то не такими темпами, как повышаются тарифы «Почты» и снижается количество подписок.

Плотность подписки продолжит снижаться, говорят участники рынка. Единственное, что могло бы остановить сокращение — это субсидии для «Почты России», считают издатели. По расчетам СППИ, чтобы покрывать убытки «Почты России» от доставки изданий, сейчас ей требуется 6−9 млрд руб. в год. Однако в самой «Почте России» возврат субсидии не поддерживают. В компании отказ от бумажной подписки считают нормальным эволюционным процессом.