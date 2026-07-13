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13.07.2026 в 05:50

Продажи новых моделей «Москвича» остаются низкими

Производитель рассчитывает улучшить спрос за счет усиления маркетинга

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Новые модели «Москвича» М70 и М90, созданные на базе автомобилей китайской SAIC, с начала продаж в марте 2026 года разошлись тиражом всего 491 автомобиль. В компании намерены совершенствовать клиентский сервис, повышать эффективность продаж и расширять возможности для покупателей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата».

М70 представляет собой среднеразмерный переднеприводный кроссовер, который предлагается в двух комплектациях стоимостью 2,7 млн и 3,2 млн руб. с учетом скидок. М90 доступен в единственной комплектации с двухлитровым двигателем на 200 л. с., полным приводом и ценой 3,8 млн рублей. Производство обеих моделей стартовало в декабре 2025 года на московской площадке компании.

Однако до июня поставки дилерам были минимальными, а полноценные инструменты продвижения начали запускаться лишь недавно, поэтому результаты продаж могут улучшиться уже в июле.

По мнению участников рынка, сдержанный спрос объясняется сразу несколькими факторами. Среди них — сравнительно высокая стоимость автомобилей, недостаточная маркетинговая поддержка новых моделей и ограниченные программы субсидирования автокредитов.

Эксперты отмечают, что новые автомобили выходят в более дорогой и конкурентный сегмент рынка, где покупателям доступен широкий выбор моделей. Для сравнения, за первые четыре месяца продаж в 2023 году модель «Москвич 3» и ее электрическая версия разошлись тиражом 942 автомобиля. По оценкам участников рынка, новым моделям потребуется время, чтобы повысить узнаваемость и сформировать устойчивый потребительский спрос.

Москвич
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