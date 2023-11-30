Приложения ряда российских банков пропали из App Store и Google Play

AppStore и Google Play начали блокировать приложения некоторых российских банков. На этот раз из магазинов удалили «Тинькофф», «Уралсиб», «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Абсолют», «Хоум банк» и некоторые других. Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Тинькофф» отметили, что кроме банковского приложения недоступны сервисы по инвестициям, ведению бизнеса, мобильной связи и бухгалтерии для ИП. Уже скачанные приложения работают в обычном режиме.

Приложение «Русский Стандарт» исчезло из магазинов, однако «Русский Стандарт. Инвестиции» осталось доступно для скачивания. Кроме того, приложение «Хоум Банка» пропало из Google Play, но его можно скачать в App Store.

Такие меры связаны с санкциями США против банковской сферы, которые введены 2 ноября. Под ограничения попали АФК «Система» и ряд банков, например, «Русский стандарт», «Хоум Кредит Банк», «Почта Банк», «Абсолют Банк», «Всероссийский банк развития регионов», «СПБ Биржа» и некоторые другие.



Приложения подсанкционных банков из App Store и Google Play начали удалять ещё с марта прошлого года. Первыми из магазина мобильных приложений App Store были удалены три приложения ПСБ — мобильный банк, «ПСБ инвестиции» и «ПСБ бизнес». Затем под запретом оказался «ВТБ онлайн».

Ранее сообщалось, что «Сбер», ВТБ и «Тинькофф» стали самыми упоминаемыми российскими банками в медиапространстве. Всего за год было почти 6,3 млн упоминаний наиболее крупных российских банков.