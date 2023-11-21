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21.11.2023 в 11:55

«Сбер», ВТБ и «Тинькофф» стали самыми упоминаемыми российскими банками в медиапространстве

«Сбер» лидирует по числу упоминаний в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах

«Сбер» стал самым упоминаемым российским банком в медиапространстве за период с 7 ноября 2022 года по 7 ноября 2023 года. Компания с большим отрывом лидирует как по количеству упоминаний в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, так и по суммарному охвату в медиа. Таковы данные сервиса «ПрессИндекс», которые есть в распоряжении Sostav.

На втором месте в списке ВТБ, замыкает тройку лидеров «Тинькофф». Также в пятёрку вошли «Альфа-Банк» и «Газпромбанк».

В СМИ за год чаще всего упоминали «Сбер», ВТБ и «Газпромбанк», в соцсетях — «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк», а в Telegram-каналах — «Сбер», ВТБ и «Тинькофф».

С 7 ноября прошлого года по 7 ноября текущего года в числе самых популярных новостей в СМИ, связанных с банками, фигурировали «Тинькофф», «Сбер» и «Райффайзенбанк». В топ-5 вошли новости о том, что приложение «Тинькофф» опять доступно в App Store и что банк ввёл комиссию 1% за внесение наличной валюты на счета, что мошенники стали чаще отправлять россиянам «удостоверения сотрудников банка» и что «Сбербанк Онлайн» снова появился в магазине приложений App. Также в числе популярных банковских новостей была новость о том, что «Райффайзенбанк» с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в ряд стран.

Всего за указанный период времени в медиапространстве было почти 6,3 млн упоминаний наиболее крупных российских банков.

ВТБ Тинькофф Рейтинг Упоминаемость Сбер
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