Прибыль Alibaba рухнула на 75% из-за инвестиций в ИИ

Чистая прибыль Alibaba по итогам отчетного периода снизилась более чем на 75% — до 10,5 млрд юаней ($1,6 млрд). При этом выручка компании выросла на 9%. Основным источником роста стал облачный бизнес: спрос на вычислительные мощности, в том числе для задач искусственного интеллекта, продолжает увеличиваться.

Одновременно Alibaba резко нарастила расходы на развитие ИИ. Компания инвестирует в чипы, дата-центры и инфраструктуру для ИИ-сервисов. На этом фоне свободный денежный поток оказался отрицательным — отток составил более $6,6 млрд. Глава Alibaba Эдди Ву ранее заявлял, что компания готова отдавать приоритет развитию ИИ перед краткосрочной прибылью.

В рамках новой стратегии Alibaba объединила значительную часть ИИ-команд в подразделение Alibaba Token Hub. Компания также планирует вложить в развитие ИИ и облачных технологий не менее 380 млрд юаней в течение трех лет. При этом Ву не исключает, что фактический объем инвестиций окажется выше.

Alibaba рассчитывает сделать искусственный интеллект одним из главных источников будущего роста. Компания ставит цель увеличить выручку облачного бизнеса и ИИ в пять раз — до $100 млрд в течение пяти лет. Компания ранее сообщила о намерении продать свое игровое подразделение за $1,5 млрд.