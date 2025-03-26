Владимир Путин отменил временное управление «Аристон Термо Русь»

Президент России Владимир Путин отменил временное управление над российской «дочкой» Ariston, согласно новому указу, размещенному на официальном портале правовой информации.

Ранее, 26 апреля 2024 года, 100% доли компании ООО «Аристон термо Русь» были временно переданы под контроль АО «Газпром бытовые системы» решением президента.

Через несколько дней, 29 апреля, итальянский МИД вызвал российского посла Алексея Парамонова для разъяснений относительно этой передачи активов. Дипломатическое представительство сообщило, что посол предоставил полную информацию о правомерности и обосновании этого шага.

АО «Газпром бытовые системы», дочерняя компания ПАО «Газпром», является ведущим российским производителем бытового газового оборудования. ООО «Аристон Термо Русь» имеет завод во Всеволожске. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони.