Президент подписал закон о сборе за интернет-рекламу

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространители онлайн-рекламы, направленной на российских пользователей, обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О рекламе». Отчисления в бюджет могут использовать для оказания мер господдержки правообладателям программного обеспечения или баз данных, включенных в единый реестр, а также для поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливает правительство.

Закон также уточняет нормы о социальной рекламе. Заключение возмездных и безвозмездных договоров будет обязательным для распространителей онлайн-рекламы. Доля соцрекламы должна будет составлять не меньше 5% годового объема рекламы, распространяемой в интернете, в том числе на сайтах объявлений и на агрегаторах.

Согласно закону, в рекламе кредитов и займов должна быть указана полная информация об условиях и сумме. Рекламу о предоставлении кредитов будут маркировать надписью «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Если в объявлениях есть хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, то они должны маркироваться предупреждением: «Изучите все условия кредита» с указанием на соответствующий раздел информресурса банка. Размер предупреждения должен быть не меньше 5% от общей площади объявления. Продолжительность звучания предупреждения на радио, телевидении и в кинотеатрах — не меньше трех секунд.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.