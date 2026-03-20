20.03.2026 в 18:15

Как прошла презентация новинок от Samsung Galaxystore

Андрей Малахов, Марк Эйдельштейн, Ксения Дукалис и другие звезды посетили мероприятие

В этот раз Samsung Galaxystore не ограничился классической презентацией и онлайн-трансляцией, а дополнил запуск новых устройств синхронной диджитал-активацией в медиа.

25 февраля в галерее современного искусства Sistema состоялась закрытая презентация флагманов Samsung Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds4, прошедшая одновременно с мировой премьерой. Гости одними из первых протестировали новинки.

Серия Galaxy S26 получила продвинутую камеру с улучшенной съемкой при низком освещении и Суперстабилизацией для видео. Устройства также оснащены Искусственным интеллектом, помощником Perplexity, а старшая версия — новым режимом «Антишпион».

Старшая модель серии Galaxy Buds4 предлагает Hi-Fi звук, увеличенный на 20% низкочастотный динамик, управление голосом и жестами, а также адаптивное шумоподавление, подстраивающееся под окружающую среду.

Концепция мероприятия была построена вокруг эволюции фотографии — от аналоговых процессов до мобильной съемки, подчеркивая влияние технологий на создание контента. Гости взаимодействовали с инсталляциями и тестировали новые устройства в экспириенс-зонах.

Параллельно с ивентом в Telegram прошел флешмоб: десяток телеграм-каналов поменял свои аватарки на изображение камеры Galaxy S26 ровно в 21:00 25 февраля, во время мировой премьеры устройств Galaxy. Кстати, канал Sostav тоже поучаствовал в данной акции. В это же время другие телеграм-каналы выпустили посты с анимированным эмодзи-баннером «Бац-бац» в поддержку новых наушников серии Galaxy Buds4 с чистым Hi-Fi звучанием и усовершенствованным шумоподавлением.

Предзаказ на новые модели открылся сразу после мировой премьеры в фирменных магазинах Samsung Galaxystore и на сайте.

