Премия «Время инноваций» подведёт итоги 7-9 декабря

Елена Хомутова, исполнительный директор премии «Время инноваций»:

Инновации — это нескончаемый источник роста. Мы видим актуальным и востребованным решением сосредоточиться на новейших технологиях России, ведь в нашей стране есть отрасли, перспективные с точки зрения развития инноваций. Использование новых технологий в этих сферах станет для нас шагом к глобальным трендам, трансформации и реализации новых методик производства.