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28.10.2022 в 19:21

Премия «Время инноваций» подведёт итоги 7-9 декабря

Событие покажет влияние инноваций на экономику и социальные проекты

Победителей премии «Время инноваций» объявят 7−9 декабря. Итоговому мероприятию будет предшествовать форум, посвященный обсуждению вопросов и перспектив развития инноваций в различных отраслях экономики России. Об этом Sostav сообщили организаторы премии.

Конкурсные работы будут представлены в номинациях: «Импортозамещение: продукт года», «Открытие года», «Компания года», «Техническая инновация года», «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности», «Технологическая инновация года», «ESG-инновация года», «Социальная инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Сервисное решение года».

Исполнительный директор премии Елена Хомутова подчеркнула критичность внедрения инноваций на отечественном рынке.

Елена Хомутова, исполнительный директор премии «Время инноваций»:

Инновации — это нескончаемый источник роста. Мы видим актуальным и востребованным решением сосредоточиться на новейших технологиях России, ведь в нашей стране есть отрасли, перспективные с точки зрения развития инноваций. Использование новых технологий в этих сферах станет для нас шагом к глобальным трендам, трансформации и реализации новых методик производства.

Продолжается приём заявок на участие в конкурсном отборе. Среди победителей премии прошлых лет: «Аэрофлот», «АльфаСтрахование-ОМС», Сбербанк, AEIP, банк «Санкт-Петербург», Innotech, «Магнит», ICL Services, Газпромбанк, BSL, «Трансмашхолдинг», Samsung Electronics, ВТБ Арена.

Партнёрский материал:
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