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24.01.2025 в 10:05

41% работающих россиян получили годовые премии

Респонденты моложе 35 лет получали денежные выплаты чаще тех, кто старше

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Четверо из 10 работающих россиян получили годовые премии по итогам 2024-го, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, опубликованного на сайте компании.

Исследование SuperJob проводилось с 14 по 21 января 2025 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из 369 населенных пунктов по всей России.

В начале декабря прошлого года 42% опрошенных россиян рассчитывали на получение премии, и 41% респондентов действительно ее получили. Результат оказался на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее.

«Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — отмечают аналитики SuperJob.

В исследовании говорится, что о премиях чаще сообщали респонденты в возрасте до 35 лет (45%) и сотрудники с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц (52%).

Ранее сообщалось, что каждая пятая компания отказалась от проведения новогоднего корпоратива в 2024 году.

Премия Россияне работа годовая премия
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