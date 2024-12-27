Каждая пятая компания отказалась от проведения корпоратива в этом году

20% российских компаний в 2024 году не стали проводить корпоратив. Основные причины: отсутствие в организации традиции праздновать Новый год (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Русской школы управления и Get Experts.

О планах проводить корпоратив рассказали 80% компаний. В 2023 году показатель составлял 90%.

Согласно опросу IFORSResearch, в 49% компаний украсят офис к празднику, в 36% корпоратив проведут по инициативе начальства, в 29% запланированы неформальные праздничные встречи. 29% организаций вручат подарки детям работников, 15% совсем не будут отмечать Новый год.

В этом году одни компании заменяют корпоративы елками для детей сотрудников или выделяют деньги, чтобы работники отпраздновали Новый год своим отделом. Другие работодатели отмечают праздник всей компанией, в основном это те, кто закончил год с хорошими результатами и перевыполнил план.

Эксперты говорят, что корпоратив является важной частью HR-политики компании. Если организация не проводит новогоднее мероприятие для работников, это указывает на отсутствие проработанных HR-практик.

Ранее треть россиян рассказали, что хотели бы получить вместо корпоратива премию. Лишь каждый пятый выберет праздник.