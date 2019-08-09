Предупреждение МЧС прервало федеральное телевещание более чем на 30 минут

Вчера в России МЧС впервые задействовало федеральные телеканалы как систему оповещения об угрозе урагана. Сообщение об усилении ветра прервало вещание федеральных каналов в Москве и Подмосковье более чем на полчаса, пишет «Коммерсант».

В 20:00 по ключевым телеканалам было распространено сообщение со звуковым сопровождением, в котором говорилось о сильном ветре. Однако это сообщение привело к сбою в трансляциях федеральных каналов.

На продолжительную недоступность федеральных каналов указали пользователи социальных сетей Facebook и Telegram. По словам одного из зрителей, примерно 50 минут отсутствовал эфир в том числе «Первого канала» и каналов ВГТРК, из которых часть времени шло предупреждение о сильном ветре, а другую часть диктор пояснял, что испытывалась система оповещения граждан.

Как пояснили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети», при завершении работы системы произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования. В связи с этим трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме. Система была использована по регламенту в рамках соглашения между РТРС и МЧС России.