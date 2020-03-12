Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева

Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» назначена Елена Шмелева, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Исполнительным директором Фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.
Как пишут «Ведомости», кроме Шмелевой и Буниной в совет Фонда включены:
- Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;
- Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;
- Павел Безручко, генеральный директор «Экопси консалтинга», выдвинут от ВШЭ;
- Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ, выдвинут от МГУ;
- Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти», выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;
- Сергей Рязанский, председатель Российского движения школьников, выдвинут от МГУ;
- Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинут от РСПП;
- Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», выдвинут от «Сколково»;
- Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве, выдвинут от фонда поддержки этой школы.
«Яндекс» решил создать Фонд общественных интересов прошлой осенью. Это компромисс между компанией и чиновниками, которые были недовольны тем, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ.
Теперь корпорация будет согласовывать с Фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу персональных данных и существенной доли интеллектуальной собственности.
Также Фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей. Процедура выдвижения кандидатов в совет фонда регулируется законом.