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12.03.2020 в 10:35

Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева

Шмелева руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех»

© РИА Новости / Нина Зотина

Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» назначена Елена Шмелева, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Исполнительным директором Фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Как пишут «Ведомости», кроме Шмелевой и Буниной в совет Фонда включены:

  • Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;
  • Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;
  • Павел Безручко, генеральный директор «Экопси консалтинга», выдвинут от ВШЭ;
  • Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ, выдвинут от МГУ;
  • Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти», выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;
  • Сергей Рязанский, председатель Российского движения школьников, выдвинут от МГУ;
  • Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинут от РСПП;
  • Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», выдвинут от «Сколково»;
  • Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве, выдвинут от фонда поддержки этой школы.

«Яндекс» решил создать Фонд общественных интересов прошлой осенью. Это компромисс между компанией и чиновниками, которые были недовольны тем, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ.

Теперь корпорация будет согласовывать с Фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу персональных данных и существенной доли интеллектуальной собственности.

Также Фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей. Процедура выдвижения кандидатов в совет фонда регулируется законом.

Яндекс Фонд общественных интересов «Яндекса» Елена Шмелева
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