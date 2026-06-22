Правительство поручило 11 министерствам подготовить стратегию развития цифровых платформ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, включая проекты с участием государства. Документ должен быть разработан к началу февраля 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

К работе над стратегией привлекут 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр. В документе планируется закрепить единые требования к типам данных, архитектуре цифровых платформ, вопросам информационной безопасности и применению технологий искусственного интеллекта.

Отдельный блок поручений касается определения приоритетных отраслей для внедрения цифровых платформ. Координацию этой работы возложат на Минэкономразвития России и Минцифры России, которым также предстоит оценить экономический эффект и влияние на производительность труда.

Мониторинг использования цифровых платформ будут вести Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве. С 1 декабря 2026 года они начнут ежегодно готовить аналитические доклады о влиянии платформ на ключевые макроэкономические показатели, включая ВВП, инфляцию и занятость.