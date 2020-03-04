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04.03.2020 в 09:40

Правительство отложило обязательную маркировку обуви

Отрасль оказалась не готова к новым требованиям

Правительство перенесло обязательную маркировку обуви на три месяца. Кроме того, изменились планы по введению маркировки для ряда других товаров, сообщает «Российская газета».

Старт обязательной маркировки обуви перенесли на 1 июля 2020 года. Согласно постановлению правительства, принятому в июле 2019 года, маркировка обуви в России стала обязательной с 1 марта 2020 года. При этом бизнес ранее просил отложить запуск маркировки на полгода, до сентября, однако Минпромторг полагает, что у отрасли было достаточно времени для подготовки к работе в системе.

Минпромторг:

Для комфортной подготовки бизнеса к обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки, некоторым участникам нужно будет обновить собственное ПО для передачи в систему маркировки информации о движении продукции, на что также потребуется время.

Импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании смогут промаркировать до 1 августа.

Кроме того, продлен срок проведения эксперимента по маркировке молочной продукции. Его планировалось завершить в феврале, но новым постановлением он продлен до 31 марта.

Ранее самозанятые попросили Минпромторг разрешить при производстве подлежащих маркировке продуктов не чипировать их, как того требует новый закон. Многие товары из списка в небольших количествах способны производить и самозанятые.

Обувь Маркировка
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