Правительство отложило обязательную маркировку обуви

Правительство перенесло обязательную маркировку обуви на три месяца. Кроме того, изменились планы по введению маркировки для ряда других товаров, сообщает «Российская газета».

Старт обязательной маркировки обуви перенесли на 1 июля 2020 года. Согласно постановлению правительства, принятому в июле 2019 года, маркировка обуви в России стала обязательной с 1 марта 2020 года. При этом бизнес ранее просил отложить запуск маркировки на полгода, до сентября, однако Минпромторг полагает, что у отрасли было достаточно времени для подготовки к работе в системе.

Минпромторг: Для комфортной подготовки бизнеса к обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки, некоторым участникам нужно будет обновить собственное ПО для передачи в систему маркировки информации о движении продукции, на что также потребуется время.

Импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании смогут промаркировать до 1 августа.

Кроме того, продлен срок проведения эксперимента по маркировке молочной продукции. Его планировалось завершить в феврале, но новым постановлением он продлен до 31 марта.

Ранее самозанятые попросили Минпромторг разрешить при производстве подлежащих маркировке продуктов не чипировать их, как того требует новый закон. Многие товары из списка в небольших количествах способны производить и самозанятые.