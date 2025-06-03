Практика против паники: как россияне освоили искусственный интеллект

Школа коммуникаций НИУ ВШЭ совместно с исследовательским холдингом «РОМИР» представила результаты второго ежегодного исследования «Информационные технологии в восприятии россиян». Комплексное исследование направлено на изучение динамики восприятия цифровых технологий в российском обществе и выявление ключевых трендов общественного отношения к технологическому прогрессу. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Исследование проводилось в три этапа: анализ медиапространства (1,1 млн сообщений от 460 тыс. авторов с совокупной аудиторией свыше 15 млрд человек), репрезентативный опрос 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет и сравнительный анализ с данными 2024 года. Высокую степень преемственности обеспечило участие 81,2% респондентов прошлой волны.

Андрей Милехин, доктор социологических наук, президент «РОМИР»: Лонгитюдный характер нашего исследования — это его главная ценность. Мы смогли проследить 81,2% респондентов из прошлой волны, что позволяет фиксировать не только текущие настроения, но и качественные изменения в технологическом сознании конкретных людей. Трехэтапная методология дает нам объемную картину: медиаанализ показывает, о чем говорят, а социологический опрос — что реально думают и делают люди. Именно поэтому мы можем зафиксировать такие парадоксы, как расхождение между медийной повесткой и реальным отношением граждан.

Результаты исследования демонстрируют, что большинство россиян остаются технологическими оптимистами. 61,5% респондентов считают, что информационные технологии приносят пользу, в то время как 31,7% рассматривают их как потенциально опасные. Доля граждан, не обеспокоенных проникновением технологий в повседневную жизнь, выросла с 39,5% до 42,6%. Прирост обеспечили респонденты, которые ранее не имели определенной позиции и сформировали положительное отношение к технологиям.

Одним из главных открытий стала «ИИ-зация» информационных технологий — искусственный интеллект заместил собой ИТ в общественном сознании. Практически все технологические темы воспринимаются теперь через призму ИИ.

Татьяна Соколова, кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ: Мы наблюдаем кардинальную трансформацию технологического сознания россиян. Если в 2024 году искусственный интеллект вызывал преимущественно тревогу, то теперь произошла его полная «рутинизация». ИИ стал контекстуальным синонимом понятия «информационные технологии», заместив его в общественном дискурсе. Традиционные страхи чипирования, сбоев систем и излучения полностью ушли из медиапространства — их место заняли конкретные опасения, связанные с практическим применением ИИ.

Если ранее ИИ воспринимался преимущественно как потенциальная угроза, то теперь он все больше рассматривается как обычный инструмент.

Андрей Милехин, доктор социологических наук, президент «РОМИР»: Практический опыт работы с ИИ кардинально меняет восприятие его возможностей. Доля пользователей ИИ выросла с 27,3% до 39,2%, а регулярных пользователей — более чем в два раза: с 7,7% до 17,3%. При этом мы видим, как увеличивается доля людей, которые на собственном опыте убеждаются, что ИИ уступает человеку в творческой деятельности и генерировании новых идей. Это говорит о том, что практика побеждает мифы.

При этом 52% респондентов видят вероятным опережающее развитие технологий, однако беспокойство выражают только 27%. Такой разрыв указывает на то, что большинство не воспринимает технологическое отставание как личную угрозу.

Также исследование зафиксировало интересное расхождение между медиадискурсом и реальными опасениями населения.

Александр Смирнов, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ: Медийная повестка не совпадает с реальными приоритетами общества. В публикациях группа опасений «технологии против человеческой занятости» представлена в 50,5% материалов, но для самих граждан исчезновение профессий — это скорее естественный процесс технологической эволюции, а не личная угроза. Более того, и обеспокоенность, и прогнозируемая вероятность конкретной замены технологиями на личном уровне продолжают падать — лишь 30% россиян считают вероятным, что современные технологические достижения смогут полностью заменить конкретно их или их близких на рабочем месте, что меньше показателей прошлого года. Люди гораздо больше волнуются о кибербезопасности и сохранении человеческих ценностей, чем о потере работы из-за роботов.

Отношение россиян к влиянию технологий на рынок труда демонстрирует интересный парадокс. Большинство переживаний направлено не на собственную карьеру, а на «других»: работу потеряют конкретные профессиональные группы, но не респондент персонально, да и коснется это скорее следующих поколений.

Татьяна Соколова, кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ: 43,1% респондентов ожидают исчезновения отдельных профессий, но воспринимают это как естественный процесс технологической эволюции, а не личную угрозу. В отношении замены себя и своих близких на работе переживает 29,1% россиян, но и этот показатель продолжает падать (-5,4 п.п. к 2024 году) и замыкает топ-10 рейтинга опасений по теме влияния ИТ на человека. При этом только треть россиян готова предпринимать какие-либо меры для того, чтобы не потерять работу, а реально освоить новую профессию лишь готовы лишь 18,7% граждан (что на 7,9 п.п. ниже к прошлому году). Получается, что опасения носят скорее декларативный характер, а не мотивируют к конкретным действиям по профессиональному развитию.

Готовность к адаптации четко коррелирует с технологическими предпочтениями. Открытые к изменениям чаще позитивно относятся к технологиям, используют онлайн-сервисы и лучше разбираются в вопросах ИИ.

Результаты исследования свидетельствуют о позитивной эволюции технологического сознания российского населения. Переход от необоснованных опасений к прагматическому восприятию указывает на растущую технологическую зрелость общества. Россияне демонстрируют адаптивный подход: они осваивают новые технологии на практике, формируют реалистичные представления об их возможностях и ограничениях, при этом сохраняя здоровый скептицизм по отношению к излишне оптимистичным или пессимистичным прогнозам.