Media Direction Group: практические инновации, вызванные COVID-19

Помимо того, что коронавирус причиняет страдания и ведет к гибели людей, он воздействует на мировую экономику, наносит ущерб рынкам, отменяет поездки, концерты и встречи, влияет на ежедневный ритуал посещения офиса и изолирует миллионы людей. Компании во всем мире уже ощутили влияние этих изменений, а экономисты предсказывают, что вирус приведет к экономическим потерям в размере сотен миллиардов долларов. Опыт предыдущих пандемий показывает — этот вирус, как и все предшествующие, вызовет волну инноваций, пропорциональную тому, как он воздействует на общество и его поведение. Мария Полканова и отдел инноваций MEDIA DIRECTION GROUP постарались разобраться, какие из индустрий и как именно отреагировали на новый вирус.

IT индустрия — одна из первых, на которую коронавирус оказал влияние и вызвал бурный рост внедрения инновационных решений

Это первая в истории эпидемия, за развитием которой любой желающий может следить с помощью онлайн дашборда. Одна из самых популярных панелей мониторинга осведомленности о распространении COVID-19 была создана и размещена Университетом Джона Хопкинса. В реальном времени на карте отображается статистика по заболевшим, а также погибшим и выздоровевшим по всему миру.

В Китае, где вспышка вируса является самой масштабной, был разработан дополнительный функционал для приложения WeChat от Tencent (одно из популярнейших приложений, и мессенджер, и социальная сеть) и платежного приложения Alipay от Alibaba (BABA). Пользователи приложений могут отмечать места, которые они посещали за последнее время или хотят посетить, при этом приложения высылают уведомления о риске заражения: могут ли пользователи свободно передвигаться по предполагаемому маршруту или после путешествия потребуется карантин.

Также, на карте в WeChat можно посмотреть, где были выявлены ближайшие подтвержденные случаи заражения COVID-19:

Помимо этого, в самом приложении Alipay на основании данных о перемещениях пользователей, каждому присваивается определенный QR-код со своим цветом ─ зеленым, желтым или красным. Он показывает статус здоровья пользователя и риски заражения. Данная система уже используется в 100 городах в Китае, и уже происходит ее интеграция по всей стране.

Количество публикаций в СМИ и соцсетях, как и спекуляций на теме эпидемии, зашкаливает. Разработчики магазина приложений Google Play исключили выдачу результатов поиска по запросам coronavirus и COVID-19. Таким образом компания Google решила бороться с распространением приложений с недостоверной информацией о заболевании. Также участились случаи, когда разработчики приложений оптимизировали описание своих продуктов под поиск по ключевым словам COVID-19 и coronavirus, даже если их продукт не имеет никакого отношения к этому заболеванию. Интересно, что на данный момент, по запросу «коронавирус» на русском языке в Google Play можно найти достаточно много приложений, в числе первых — игра Plague Inc.

Самой первой на вирус отреагировала медицинская отрасль

Количество разработок, призванных помочь остановить эпидемию, впечатляет. Облачное подразделение Huawei совместно с компанией GrandOmics Biosciences разработали инструмент для понимания генетической структуры коронавируса и ускорения поиска лекарства, и оказывают помощь лабораториям и научным институтам.

Исследовательская группа Alibaba также разработала новый алгоритм искусственного интеллекта для анализа компьютерной томографии — для обучения было задействовано 5000 подтвержденных случаев коронавируса. Компания утверждает, что новая технология ИИ может определять пневмонию, вызванную новым коронавирусом, и отличать ее от другой вирусной или бактериальной пневмонии с точностью до 96%.

Вспышка COVID-19 станет толчком для продвижения робототехники

Это утверждение из доклада аналитиков IDC. По прогнозам, вскоре вырастет спрос на промышленных роботов, которые способны контролировать системы управления поставками.

В Китае уже действует национальная программа China+1, направленная на сокращение расходов на рабочую силу за счет технологий. Не исключено, что после эпидемии стратегия получит дополнительное финансирование.

Компания Meituan Dianping, одна из гигантов на рынке e-commerce в Китае, запустила роботов, обеспечивающих «бесконтактную» доставку еды. Автономные машины могут доставлять до 100 кг товаров и осуществлять по 3−5 доставок за раз.

Другой китайский гигант электронной коммерции, JD.com, который еще в 2019 году был оснащен автономными роботами, в начале февраля масштабно запустил их в Ухане, в центральном китайском городе, который больше всего пострадал от вируса, чтобы доставлять товары как медицинским работникам в больницы, так и людям на карантине. По мысли разработчиков, это позволит снизить риск заражения от человека к человеку и снизить темпы распространения вируса.

Полицейские в Китае начали использовать беспилотники с громкоговорителями, чтобы напоминать прохожим о запрете выхода из дома без медицинской маски, передает государственное издание Global Times. На записях с камер дронов видно, как оператор следит за людьми и просит их надеть маски или уйти домой.

В феврале Tencent (TCEHY) открыл свои суперкомпьютеры, машины, которые могут выполнять вычисления намного быстрее, чем обычный ПК, чтобы помочь исследователям, пытающимся найти лекарство от коронавируса.

Компания Shanghai TMIRob создала специальных дезинфицирующих роботов, которые в количестве более 30 штук уже действуют в больницах Уханя.

Робот оснащен распылителем с перекисью водорода, расположенным в его «голове», и девятью ультрафиолетовыми лампами на центральной части корпуса, и может выполнять различные формы дезинфекции в помещениях больниц, где сосуществуют люди и машины. Робот перемещается автономно и может объезжать препятствия благодаря встроенным навигационным технологиям.

Что можно сделать удаленно — делай удаленно

Уже сейчас во многих странах мира вводится карантин ─ отменяются занятия в школах и университетах, отменяются общественные мероприятия, жителям не рекомендуется покидать свой дом без крайней необходимости. Это стандартные меры при пандемии, направленные на то, чтобы остановить распространение вируса. Но что делать, если тебе понадобилось, например, к врачу?

Многие считают США страной телемедицины. На самом деле, только 10% американцев в 2019 консультировались с врачом удалённо. В консервативной Европе спрос на телемедицину тоже так себе: пациенты преимущественно старшего возраста и не готовы менять привычный очный формат общения.

Однако паника вокруг COVID-19 может внести свои коррективы: в конце февраля акции американского телемедицинского гиганта Teladoc выросли на 49% на фоне роста спроса на удалённые консультации по вопросам профилактики и симптомов коронавируса. Специалисты франко-немецкой платформы по записи на приём к врачам Doctolib тоже отметили рост количества видеоконсультаций на 40%.

В январе Alibaba также запустила онлайн-клинику через свои приложения Alipay и Taobao для пользователей в провинции Хубэй, в регионе с наибольшим количеством случаев COVID-19. Эта услуга была позже распространена на жителей Пекина.

А в феврале 2020 года, при помощи своей логистической сети, Alibaba запустила службу доставки для людей, которым требуются лекарства для лечения хронических заболеваний.

Онлайн-развлечения тоже получили огромный импульс, который иногда проявляется довольно неожиданным образом

Закрытие кинотеатров по всей стране уже лишило китайский кинобизнес $1 млрд выручки и заставило создателей фильмов, изначально предназначенных для показа в китайский Новый год, выпустить их на стриминговых сервисах. В результате, многие люди купили подписку или начали пользоваться ими бесплатно, но с просмотром рекламы.

Тем временем, на Douyin (китайская версия TikTok) появились «облачные рейвы»: музыку на них ставят настоящие диджеи, которые зарабатывают тысячи долларов на виртуальных чаевых. А на Porhub коронавирусу уже посвящен отдельный раздел.

Кроме того, люди теперь стараются находиться на расстоянии друг от друга: посещения ресторанов сократилось до минимума, мы избегаем спортивных залов и общественных мест. С текущей популярностью онлайн-кинотеатров, игр, доставки еды и сверхскоростного интернета кажется, что мы провели предыдущее десятилетие готовясь к этому моменту. Однако, новый вирус определенно приведет к все большим изменениям в нашем образе жизни. По стопам Postmates, Alibaba и Instacart многие сервисы заказа еды уже предлагают «бесконтактные» варианты доставки. Появится больше возможностей для удаленной работы. Маска для лица станет все более популярным и модным атрибутом. Подобные или связанные с этой тематикой предложения и товары будут появляться и развиваться, и вскоре появится волна инноваций, разработанных для нашего нового образа жизни и работы, и историки, вероятно, отметят сегодняшний коронавирус как искру для долгосрочных изменений в обществе.