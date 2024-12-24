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24.12.2024 в 11:55

Коммуникационная группа PPL запустила PR-направление

За него будет отвечать агентство «МЫ», которое ранее вошло в состав группы

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Коммуникационная группа PPL COMMUNICATION GROUP запустила новое направление бизнеса — PR. За этот спектр услуг будет отвечать агентство «МЫ», которое возглавляет Константин Панарин, сообщили Sostav в группе.

PPL начала свое расширение в 2023 году. Вместе с агентством «МЫ» частью объединенной коммуникационной группы стали цифровое агентство PPL DIGITAL GODS и медийное агентство PPL MEDIA.

За год работы агентство «МЫ» успело реализовать коммуникационную поддержку таких крупных российских и международных компаний, как «Юнилевер Русь», Marc O’Polo, Moon и другие. Совокупный портфель членов команды превышает 200 проектов в более чем 15 отраслях экономики.

Управляющий партнер и сооснователь агентства «МЫ» Константин Панарин более 15 лет работает в сфере коммуникаций. Ранее эксперт сотрудничал с крупнейшими компаниями как в России, так и за рубежом. Константин — выпускник нескольких программ Сколково, включая Executive MBA. Он входит в «Топ-1000 российских менеджеров» по версии газеты «Коммерсантъ».

Константин Панарин, управляющий партнер и сооснователь агентства «МЫ»:

Изначально «МЫ» позиционировалось как PR-агентство полного цикла, но уже к середине года стало понятно, что спрос на смысловые коммуникационные кампании значительно вырос, при этом команд, работающих с такими запросами сегодня не так много. Имея большой опыт разработки и реализации подобных проектов, мы скорректировали наш вектор развития и теперь концентрируемся в основном на коммуникациях со смыслом, объединяя в наших проектах PR, маркетинг и креатив.

PR агентство «Мы» PPL
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