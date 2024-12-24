Коммуникационная группа PPL запустила PR-направление

Коммуникационная группа PPL COMMUNICATION GROUP запустила новое направление бизнеса — PR. За этот спектр услуг будет отвечать агентство «МЫ», которое возглавляет Константин Панарин, сообщили Sostav в группе.

PPL начала свое расширение в 2023 году. Вместе с агентством «МЫ» частью объединенной коммуникационной группы стали цифровое агентство PPL DIGITAL GODS и медийное агентство PPL MEDIA.

За год работы агентство «МЫ» успело реализовать коммуникационную поддержку таких крупных российских и международных компаний, как «Юнилевер Русь», Marc O’Polo, Moon и другие. Совокупный портфель членов команды превышает 200 проектов в более чем 15 отраслях экономики.

Управляющий партнер и сооснователь агентства «МЫ» Константин Панарин более 15 лет работает в сфере коммуникаций. Ранее эксперт сотрудничал с крупнейшими компаниями как в России, так и за рубежом. Константин — выпускник нескольких программ Сколково, включая Executive MBA. Он входит в «Топ-1000 российских менеджеров» по версии газеты «Коммерсантъ».