Потери творческих специалистов из-за ИИ могут достичь 1 трлн рублей к 2030 году

Сокращение доходов авторов и других творческих специалистов из-за применения искусственного интеллекта может составить до 1 трлн руб. за период с 2025-го по 2030 год. Такую оценку Высшей школы экономики привела генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пленарной сессии Дней креативной экономики в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

По словам Чупшевой, речь идет о верхней границе возможных потерь. Оценка не учитывает новые источники доходов и экономию, которую может обеспечить внедрение технологий. Чупшева отметила, что действующее регулирование допускает использование произведений для обучения национальных моделей ИИ, но не предусматривает обязательных выплат правообладателям. По ее мнению, необходимо определить условия такого использования и механизмы вознаграждения авторов.

Как отметила глава АСИ, российские креативные индустрии продолжают расти. За последние пять лет их объем увеличился в среднем на 17% ежегодно — примерно вдвое быстрее мирового рынка. Доля России на глобальном рынке, который оценивается почти в $7 трлн, составляет 2,4%.

Креативный сектор уже формирует 4,2% российского ВВП. К 2030 году показатель планируется увеличить до 6%. За пять лет выручка организаций отрасли выросла в 2,5 раза, до 13,8 трлн руб., инвестиции в основной капитал — в 4,3 раза, а стоимость нематериальных активов — более чем в семь раз.

Среди наиболее быстрорастущих направлений Чупшева выделила цифровые индустрии. В частности, объемы программного обеспечения и рекламы увеличиваются примерно на 12% в год. За пять лет эти сегменты выросли в 1,8 раза.

Глава АСИ также обратила внимание на изменение потребительского спроса на мировом рынке. Несмотря на повышение стоимости музыки, программного обеспечения, видеоигр, кино и анимации, число пользователей стриминговых платформ и других цифровых продуктов остается примерно на прежнем уровне. При этом темпы роста рынка в денежном выражении замедляются.