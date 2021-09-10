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10.09.2021 в 12:00

Possible Group объявила о слиянии с Wunderman Thompson Russia

Процесс объединения компаний полностью завершится к январю 2022 года

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Possible Group и Wunderman Thompson Moscow находятся в процессе слияния — объединенная группа агентств будет работать под брендом Wunderman Thompson. Процесс объединения будет происходить поэтапно и окончательно завершится к январю 2022 года. Об этом Sostav сообщили представители компаний.

За процесс интеграции и последующее руководство объединенной группой агентств будет отвечать текущий топ-менеджмент Possible — Андрей Виноград, Михаил Гейшерик, Татьяна Тихонова и Владимир Гарев. По их словам, слияние позволит усилить позиции объединенной группы на рынке, а также выведет агентства на принципиально новый уровень работы с клиентами, благодаря консолидации экспертиз и технологий в одной группе компаний.

Андрей Виноград, Chief Executive Officer Possible Group:

Wunderman Thompson Russia — сильная команда профессионалов, внутри которой сочетаются коммуникационные и технологические экспертизы, это всегда позволяло оказывать высокоуровневый сервис для клиентов. Мы нацелены на объединение и дальнейшее развитие компетенций объединенной группы агентств.

Михаил Гейшерик, Chief Integration Officer Possible Group:

Possible всегда работал на стыке креатива, культурных и технологических трендов, помогая брендам расти и трансформироваться. В новом этапе совместно с командой Wunderman Thompson мы продолжим фокусироваться на инновациях и росте в коммуникационных продуктах, которые мы создаем вместе с брендами для современного потребителя, сохраняя креативный дух и индивидуальный подход агентств.

Possible Group Wunderman Thompson Russia
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