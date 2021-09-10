Possible Group объявила о слиянии с Wunderman Thompson Russia

Possible Group и Wunderman Thompson Moscow находятся в процессе слияния — объединенная группа агентств будет работать под брендом Wunderman Thompson. Процесс объединения будет происходить поэтапно и окончательно завершится к январю 2022 года. Об этом Sostav сообщили представители компаний.

За процесс интеграции и последующее руководство объединенной группой агентств будет отвечать текущий топ-менеджмент Possible — Андрей Виноград, Михаил Гейшерик, Татьяна Тихонова и Владимир Гарев. По их словам, слияние позволит усилить позиции объединенной группы на рынке, а также выведет агентства на принципиально новый уровень работы с клиентами, благодаря консолидации экспертиз и технологий в одной группе компаний.

Андрей Виноград, Chief Executive Officer Possible Group: Wunderman Thompson Russia — сильная команда профессионалов, внутри которой сочетаются коммуникационные и технологические экспертизы, это всегда позволяло оказывать высокоуровневый сервис для клиентов. Мы нацелены на объединение и дальнейшее развитие компетенций объединенной группы агентств.