Possible Group объявила о слиянии с Wunderman Thompson Russia

Possible Group и Wunderman Thompson Moscow находятся в процессе слияния — объединенная группа агентств будет работать под брендом Wunderman Thompson. Процесс объединения будет происходить поэтапно и окончательно завершится к январю 2022 года. Об этом Sostav сообщили представители компаний.
За процесс интеграции и последующее руководство объединенной группой агентств будет отвечать текущий топ-менеджмент Possible — Андрей Виноград, Михаил Гейшерик, Татьяна Тихонова и Владимир Гарев. По их словам, слияние позволит усилить позиции объединенной группы на рынке, а также выведет агентства на принципиально новый уровень работы с клиентами, благодаря консолидации экспертиз и технологий в одной группе компаний.
Андрей Виноград, Chief Executive Officer Possible Group:
Wunderman Thompson Russia — сильная команда профессионалов, внутри которой сочетаются коммуникационные и технологические экспертизы, это всегда позволяло оказывать высокоуровневый сервис для клиентов. Мы нацелены на объединение и дальнейшее развитие компетенций объединенной группы агентств.
Михаил Гейшерик, Chief Integration Officer Possible Group:
Possible всегда работал на стыке креатива, культурных и технологических трендов, помогая брендам расти и трансформироваться. В новом этапе совместно с командой Wunderman Thompson мы продолжим фокусироваться на инновациях и росте в коммуникационных продуктах, которые мы создаем вместе с брендами для современного потребителя, сохраняя креативный дух и индивидуальный подход агентств.