Последнюю серию «Игры престолов» посмотрели почти 20 млн человек

Заключительную серию фэнтезийного сериала «Игра престолов» посмотрели 19,3 млн человек по всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику телеканала HBO.

Предыдущую, пятую серию, смотрели 18,4 млн человек, что, по заверениям создателей «Игры престолов», очень высокий показатель для фэнтези. Еще один рекорд в 17,8 млн зрителей также принадлежит сериалу — речь идет о третьей серии финального сезона.

Напомним, «Игра престолов» — самый популярный и дорогой сериал современности, который выходит с 2011 года и основан на книгах «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. На восьмой сезон телеканал потратил более $90 млн.

Премьера финального сезона состоялась 14 апреля 2019 года, официально в России серии начали показывать с 15 апреля. Эксклюзивными правами на показ сериала в России обладал сервис «Амедиатека», допустивший задержки в трансляции первой и последней серии заключительного сезона.