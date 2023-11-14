Посещаемость российских кинотеатров выросла на 50%

Сборы российских кинотеатров за три квартала составили 28,1 млрд руб., увеличившись год к году на 61%. Растёт и посещаемость кинозалов, однако отрасль всё ещё находится в кризисном положении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Так, посещаемость кинозалов выросла на 51% и составила 91 млн зрителей. Лидером кассового рейтинга по итогам периода остается «Чебурашка» (сборы 6,8 млрд руб., посещаемость 22,5 млн), на втором месте — «Вызов», на третьем — «Аватар: Путь воды», далее — «Джон Уик 4» и «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы».

По прогнозам «Бюллетеня кинопрокатчика», к концу 2023 года бокс-офис кинотеатров составит 35 млрд руб., 26 млрд руб. из них принесут российские фильмы. Для сравнения, в 2019 году бокс-офис российских кинотеатров составил 55,5 млрд руб.

Участники рынка считают, что «о развитии киносетей можно забыть»: для выживания кинопроката сборы должны достигать 40 млрд, а для развития— 50 млрд руб. в год. Последние три года киноиндустрия находится в нестабильном состоянии. В 2020−2021 годах прокат серьезно пострадал из-за ограничений пандемии, а в прошлом году из России ушли зарубежные мейджоры, включая Netflix, Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии.

Часть экспертов время связывает тренд падения сборов с общей низкой популярностью кинотеатров. При этом большинство киносетей и дистрибуторов значительно сократили бюджеты в наружной рекламе и почти полностью перешли в цифровой сегмент, утверждает собеседник издания в отрасли.