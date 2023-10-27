Кинотеатры заработают в этом году 35 млрд рублей

В этом году российские кинотеатры прогнозируют заработок 35 млрд руб., примерно 26 млрд руб. из этой суммы им принесут отечественные фильмы. Об этом рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков на конференции «Ведомостей» «Медиабизнес».

Для «выживания» кинопроката в России сборы должны составить 40 млрд руб. в год, а для развития — 50 млрд руб. в год, заявил Воронков. В прошлом году совокупный бокс-офис кинотеатров в стране составил 22,82 млрд руб.

В 2018−2019 годах отечественное кино собирало около 20% от общего бокс-офиса, в 2023 году показатель вырос до 75%. Но рынку, по словам Воронкова, пока не удалось выйти на нижний уровень сборов, который нужен для выживания отрасли. Эксперт отметил, что кинотеатры не могут развиваться — не закупают новое оборудование, не делают ремонт.

Руководитель АВК считает, что пока ситуация будет сохраняться, и не рассчитывает на открытие новых кинозалов в торговых центрах.

Представитель киноиндустрии сообщил, что в 2018 году общая выручка российских кинотеатров составила 50,15 млрд руб., в 2019 году — 55,19 млрд руб. В 2020 году показатель упал более чем вдвое, до 22,75 млрд. В 2021−2022 годах наметился подъём. Но его не случилось из-за ухода с отечественного рынка голливудских мейджоров. Они давали две трети бокс-офиса.

Также Воронков сообщил, что в 2024 году стоимость билетов в кино вырастет на 20−25%. Если его прогноз сбудется — это станет первым столь масштабным подорожанием билетов в кинотеатрах за много лет. Воронков утверждает, что сильное подорожание неизбежно.