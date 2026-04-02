Популярные в России платформы и маркетплейсы подключат к борьбе с VPN

Минцифры обратилось к крупнейшим по аудитории в России площадкам с просьбой помочь с блокировкой VPN. С 15 апреля от них ждут как введения ограничений для пользователей с включенными VPN, так и выявления новых способов обхода блокировок. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По данным собеседников издания, 30 марта министерство провело совещание с руководителями компаний, которые владеют крупнейшими российскими ресурсами по размеру MAU. На нем глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что к середине апреля компании должны ограничить доступ пользователям с включенным VPN.

По словам одного из источников, на совещании присутствовали представители более 20 компаний, среди которых — Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, «Иви», Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «Всеинструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

Как утверждают источники, компаниям предоставят список IP-адресов VPN, выявленных Роскомнадзором как нарушающие закон, а также методические рекомендации по самостоятельному выявлению и блокировке VPN. Ожидается, что площадки будут делиться информацией о новых VPN с регулятором для включения их в список блокировок.

Минцифры рассматривает привлечение бизнеса как средство борьбы с массовым распространением VPN. Источники отмечают, что невыполнение требований может привести к исключению компаний из «белых списков» и лишению IT-льгот.

Согласно информации источника РБК на медиарынке, к 15 апреля должно быть подготовлено постановление правительства, согласно которому российские сервисы будут мониториться на предмет доступности через VPN. Нарушение требований может повлечь лишение IT-аккредитации и удаление из перечня обязательного ПО для гаджетов. Ранее о таких мерах для IT-компаний сообщал «Коммерсантъ».

Ограничения не коснутся корпоративных VPN, однако технически сложно отделить их от обычного VPN-трафика, что создает риск ложных блокировок. Цель бизнеса — к середине апреля обеспечить, чтобы функционал на сайтах и в приложениях не работал при использовании VPN.

30 марта Максут Шадаев также попросил операторов связи ввести плату с абонентов за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Опция должна заработать до 1 мая.

Сегодня на конференции «Телеком-2026» глава «ВымпелКома» (оператор «Билайн») Сергей Анохин отметил, что сложно выделить международный трафик, проходящий через VPN. Поэтому введена «линейная лобовая мера», ограничивающая объем международного трафика, за превышение которого придется доплатить.

Кроме того, глава «ВымпелКома» предложил, чтобы работа сервисов из «белых списков» сохранялась только для подозрительных абонентов, а остальным пользователям предоставлялся полный доступ к интернету. Среди «белых списков» — государственные ресурсы, сервисы банков, транспортные приложения, маркетплейсы и некоторые СМИ.

На той же конференции президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что трафик мессенджера Telegram у пользователей T2 упал в 10 раз. В феврале на одного пользователя приходилось 500 Мб, сейчас — около 50 Мб, а WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и террористической организацией в России) фактически недоступен.