Пользователи подали в суд на YouTube из-за рекламы в Premium

Два подписчика YouTube Premium из США подали коллективный иск против Google, заявив, что платный сервис не соответствует обещанию просмотра без рекламы. Пользователи требуют признать практику Google вводящей в заблуждение и нарушающей нормы защиты прав потребителей.

По словам истцов, во время просмотра видео им продолжают показывать рекламные материалы и промоакции. При этом они оформили подписку Premium именно из-за возможности смотреть контент без рекламных перерывов.

«Во время потокового контента часто появляются рекламные объявления и прерывания, показывающие рекламу всего, от популярных автомобилей до рекламы местных юристов или пищевых добавок», — говорится в заявлении.

YouTube указывает, что отдельные рекламные элементы могут появляться в контенте, если они встроены авторами видео: например, интеграции брендов, рекламные ссылки или специальные функции внутри роликов.

Однако заявители считают, что эти условия недостаточно четко раскрыты при оформлении подписки. Они также утверждают, что YouTube обманывает потребителей, если рекламирует свой сервис как свободный от рекламы, но затем показывает ее.

Ранее сообщалось, что Google судится за использование товарных знаков конкурентов в качестве ключевых слов в сервисе Google Ads. Именно этот механизм позволял рекламодателям показывать свои объявления пользователям, которые ищут продукцию другого бренда.