Получить 54 сделки с участием «Авито Рекламы» за месяц: кейс девелопера ГК «КОРТРОС»

Запуск рекламной кампании в сфере недвижимости — это всегда вопрос баланса между узнаваемостью, стоимостью привлечения лидов и влиянием на бизнес‑результат. На примере кейса ГК «КОРТРОС» покажем, как параллельно решать эти задачи с помощью цифровых инструментов. О результатах команда проекта рассказала Sostav.

По данным РБК «Недвижимости», сроки принятия решения о покупке жилья увеличиваются. В этих условиях девелоперам важно не только присутствовать в медиаполе, но и находить форматы, вовлекающие аудиторию, за внимание которой конкурирует практически каждый застройщик.

В декабре 2025 года ГК «КОРТРОС» — один из крупнейших девелоперов России — запустила на «Авито» интерактивный брендированный спецпроект. Задача — рассказать в нестандартном формате о пяти новых жилых комплексах в Москве и области. Всего за месяц кампании осведомленность пользователей площадки о деятельности застройщика выросла на 17%, а медийный канал стал частью источников, которые принесли 54 сделки.

Цели

Основная задача — усилить новогоднюю рекламную кампанию с помощью нестандартной механики.

Главная цель — повысить узнаваемость бренда «КОРТРОС». В течение месяца команда проекта планировала:

получить 27,5 тыс. кликов;

достичь показателя Brand Recall (доля пользователей, которые вспоминают бренд после контакта с рекламой) на уровне 40%;

привлечь не менее 495 переходов на сайт застройщика.

Механика

Спецпроект был активен один месяц в предновогодний период: с 1 по 31 декабря 2025 года.

Для проекта разработали отдельный лендинг с интерактивной картой, на которую вели пользователей с баннеров. Посадочная страница представляла собой визуальную схему с пятью жилыми комплексами застройщика. На каждый объект можно было кликнуть и перейти на более детальную страницу с торговыми предложениями и перечнем преимуществ локации.

На страницы каждого ЖК добавили интерактивные блоки с форматом «было/стало». Пользователи могли передвигать тумблер и смотреть, как будет выглядеть район и сам объект на финальном этапе строительства.

Креативы разработали с учетом фирменных цветов девелопера и новогодней стилистики.

Баннеры были частью единой омниканальной кампании, которая шла одновременно в онлайне и офлайне. Для анонсирования использовали два типа форматов. Премиум размещения на площадке, которые показывались в мобильной и веб-версии «Авито», а также в приложении, привлекали максимум внимания к проекту за счет крупных визуальных элементов. Нативные баннеры органично встраивались в интерфейс площадки и выглядели как стандартные объявления.

Таргетинг настроили на кастомную аудиторию. География показов — Москва и Московская область.

Оптимизация

В рамках спецпроекта команда еженедельно снимала промежуточные результаты.

Основные изменения были связаны с анализом тепловой карты кликов. Выяснилось, что не все пользователи знали о возможности интерактивного взаимодействия с объектами. Для решения этой задачи на лендинг внутри «Авито» внедрили четкий и понятный призыв к действию, что помогло значительно увеличить количество переходов с карты на страницы проектов.

Результаты

По итогам кампании показатель Brand Recall составил 55,24% против плановых 40%.

Количество переходов на сайт застройщика выросло на 27% относительно плана. Число кликов по баннерам превысило KPI в 27,5 тыс.

Оценку эффективности проводили с помощью пост-вью анализа в системе Smartis за период с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Медийный канал на «Авито» оказал влияние на 54 сделки. Это значит, что пользователи перешли с рекламы и напрямую совершили покупку.

По результатам опросов brand lift (исследование влияния рекламы на восприятие бренда) знание посетителей «Авито» о застройщике выросло на 17%. По итогам опроса большинство пользователей назвали «КОРТРОС» надежным застройщиком с хорошей репутацией.

Александр Веселов, директор управления маркетинга ГК «КОРТРОС»: Для новогодней кампании мы хотели попробовать что-то принципиально новое — не просто показать баннер, а вовлечь аудиторию во взаимодействие с брендом. Интерактивный спецпроект полностью оправдал наши ожидания. «Авито Реклама» предложила нестандартную механику, которая позволила одновременно представить все наши ключевые объекты в Москве и дать людям возможность самостоятельно изучить каждый проект. Особенно ценно, что мы получили не только охваты и клики, но и реальное влияние на сделки.