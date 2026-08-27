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27.08.2026 в 14:00

Польша потребовала оштрафовать Meta* из-за мошеннической рекламы

Штраф может составить €250 млн

Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой оштрафовать Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) на €250 млн из-за недостаточной борьбы с мошеннической рекламой на ее платформах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра цифровых технологий Польши Кшиштофа Гавковского.

По словам министра, национальная группа реагирования на инциденты в сфере кибербезопасности CERT Polska проверила 122 рекламных объявления, которые были классифицированы как мошеннические. В 106 случаях (86,8% от общего числа) Meta* решила не удалять рекламу. Еще 10 объявлений были удалены, а по шести обращениям компания не предоставила ответа.

Гавковский заявил, что неоднократные обращения польских властей и специалистов по кибербезопасности не привели к эффективному решению проблемы. Он призвал компанию внедрить инструменты, которые позволят оперативнее выявлять мошенническую и ложную рекламу, а также продвижение незаконных приложений.

Это не первый конфликт компании в стране из-за мошеннических объявлений. Так, в 2024 году польский миллиардер подал иск против Meta*, обвинив компанию в распространении фальшивой рекламы с его изображением.

Юлия Топольская
Meta
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