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14.11.2024 в 09:35

Эксперты назвали фейком половину скидок на крупных онлайн-площадках в сезон распродаж

Платформы выявляют продавцов, которые обманывают покупателей

Примерно половина продавцов, участвующих в распродажах, включая акцию 11.11, предлагает покупателям фейковые скидки. Накануне распродаж селлеры намеренно завышали цены, а во время акции снизили их до медианного уровня. Об этом со ссылкой на экспертов и представителей торговых площадок сообщают «Известия».

В частности, на «Авито» из-за фальшивых скидок к распродаже не допустили 4 из 9 млн объявлений. В Wildberries заявили, что количество подобных махинаций в этом году увеличилось, но конкретных цифр не привели.

Как отмечает издание, представители онлайн-платформ не стали оценивать долю недобросовестных предложений на распродажах в общем количестве скидочных акций.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений крупных онлайн-площадок.

«Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки», — поделился эксперт.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что перед распродажами цены повышаются в 50−65% предложений, после чего они возвращаются к прежним значениям, создавая видимость значительных скидок. Аналитики TelecomDaily также провели анализ ценовой динамики отдельных категорий товаров и обнаружили, что подобные схемы используют не только мелкие продавцы, но даже крупные розничные сети.

Ранее специалисты SuperJob выяснили, что только 10% опрошенных россиян верят в скидки во время «Черной пятницы», считая их «скорее честным снижением первоначальных цен».

Черная пятница Распродажи скидки
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