Покупатели мелких офисов в Москве добиваются скидок до 20%

Покупатели небольших офисов в Москве начали добиваться от девелоперов скидок до 20%. Как пишет РИА «Новости», участники рынка связывают это с ростом стоимости строительства и снижением привлекательности сделок без дисконта.

По словам директора департамента офисной недвижимости NF Group Елены Акатовой, при обсуждении условий сделки скидки в 10%, 15% и 20% стали обычной практикой. Размер дисконта зависит от возможностей собственника и параметров конкретного объекта.

Партнер Ricci Дмитрий Жидков отметил, что на привлекательность офисов влияет также высокая стоимость заемного финансирования. При покупке помещения без отделки инвестору приходится дополнительно учитывать расходы на ремонт и период, в течение которого объект не приносит арендного дохода.

По данным CORE.XP, в 2025 году стоимость высококлассной отделки выросла на 24%, до 368 тыс. руб. за 1 кв. м без НДС. Отделка среднего уровня подорожала на 6%, до 202 тыс. руб., базовая — на 2%, до 128 тыс. руб.

Сейчас в Москве выставлено на продажу около 4,5 млн кв. м качественных офисных площадей. На помещения площадью до 300 кв. м приходится 77% предложения, причем 90,5% таких объектов продаются без отделки.

В этих условиях отсутствие отделки перестало быть исключительно недостатком объекта и стало одним из ключевых факторов при расчете его стоимости. Покупатели используют дополнительные расходы на приведение помещений в рабочее состояние как аргумент для получения более существенного дисконта.

Ранее сообщалось, что совокупное предложение сетевых гибких офисов в Москве на конец июня достигло 10 894 рабочих мест. По итогам первого полугодия доля свободных мест превысила 20%, отмечала директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. За год показатель вырос на 182%, или на 12 п. п.